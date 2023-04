Signature de la « Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale » Hôtel de Ville et d’Agglomération La Roche-sur-Yon Catégories d’évènement: La Roche-sur-Yon

Vendée

Signature de la « Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale » Hôtel de Ville et d’Agglomération, 9 mai 2023, La Roche-sur-Yon. Signature de la « Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale » Mardi 9 mai, 13h45 Hôtel de Ville et d’Agglomération Entrée libre – Gratuit Signature de la « Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale »

Pour souligner la Journée de l’Europe, la Ville de La Roche-sur-Yon et La Roche-sur-Yon Agglomération concrétisent leur engagement en faveur des droits des femmes et prennent publiquement position sur le principe de l’égalité des femmes et des hommes en signant la « Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale »

Et le samedi 13 mai – de 14h30 à 18h30, présentation et échanges sur le Village Europe pour en savoir plus sur cette charte et les actions du territoire à travers diverses animations Organisée par la Ville de La Roche-sur-Yon, Mission Egalité Femmes/Hommes et EUROPE DIRECT Vendée Hôtel de Ville et d’Agglomération place du théâtre 85000 LA ROCHE-SUr-YON La Roche-sur-Yon 85000 Liberté Vendée Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « ri@larochesuryon.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-09T13:45:00+02:00 – 2023-05-09T14:30:00+02:00

2023-05-09T13:45:00+02:00 – 2023-05-09T14:30:00+02:00 Egalité Femme/Homme égalité des genres

Détails Catégories d’évènement: La Roche-sur-Yon, Vendée Autres Lieu Hôtel de Ville et d'Agglomération Adresse place du théâtre 85000 LA ROCHE-SUr-YON Ville La Roche-sur-Yon Departement Vendée Lieu Ville Hôtel de Ville et d'Agglomération La Roche-sur-Yon

Hôtel de Ville et d'Agglomération La Roche-sur-Yon Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la roche-sur-yon/

Signature de la « Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale » Hôtel de Ville et d’Agglomération 2023-05-09 was last modified: by Signature de la « Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale » Hôtel de Ville et d’Agglomération Hôtel de Ville et d'Agglomération 9 mai 2023 Hôtel de Ville et d'Agglomération La Roche-sur-Yon La Roche-sur-Yon

La Roche-sur-Yon Vendée