Ille-et-Vilaine Repair Café à Chartres-de-Bretagne Hôtel de ville – Esplanade des Droits de l’Homme Chartres-de-Bretagne, 21 octobre 2023, Chartres-de-Bretagne. Repair Café à Chartres-de-Bretagne Samedi 21 octobre, 09h30 Hôtel de ville – Esplanade des Droits de l’Homme Venez passer un moment convivial et apprendre à co-réparer vos objets avec des bénévoles du Repair Café ! Hôtel de ville – Esplanade des Droits de l’Homme Rue de Saint-Anthème 35131 Chartres-de-Bretagne Chartres-de-Bretagne 35131 Ille-et-Vilaine Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Catégories d'Évènement:
Chartres-de-Bretagne, Ille-et-Vilaine

