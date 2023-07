Application « Dreux à la Renaissance » Hôtel de ville Dreux Catégories d’Évènement: Dreux

Eure-et-Loir Application « Dreux à la Renaissance » Hôtel de ville Dreux, 16 septembre 2023, Dreux. Application « Dreux à la Renaissance » 16 et 17 septembre Hôtel de ville Venez découvrir « Dreux à la Renaissance » le jeu numérique patrimonial, en téléchargeant gratuitement l’application sur votre téléphone et laissez-vous guider par le druide, Drius. Hôtel de ville 2 rue de Châteaudun 28100 Dreux Dreux 28100 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 46 01 73 En 1952, la ville achète à la baronne Coche de la Ferté l’hôtel d’Arjuzon, construit par le chambellan de Napoléon III, Georges d’Arjuzon. L’hôtel d’Arjuzon est aujourd’hui l’hôtel de ville de Dreux. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T08:00:00+02:00 – 2023-09-16T21:00:00+02:00

2023-09-17T12:00:00+02:00 – 2023-09-17T21:00:00+02:00 Ohrizon Détails Catégories d’Évènement: Dreux, Eure-et-Loir Autres Lieu Hôtel de ville Adresse 2 rue de Châteaudun 28100 Dreux Ville Dreux Departement Eure-et-Loir Lieu Ville Hôtel de ville Dreux

Hôtel de ville Dreux Eure-et-Loir https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dreux/