Val-de-Marne Visite commentée de l’hôtel de ville et du Cabinet de curiosités Hôtel de ville d’Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine, 17 septembre 2023, Ivry-sur-Seine. Visite commentée de l’hôtel de ville et du Cabinet de curiosités Dimanche 17 septembre, 14h00 Hôtel de ville d’Ivry-sur-Seine Entrée libre À 14h30, 15h30 et 16h30 : visites commentées de l’hôtel de ville. Une archiviste vous fait découvrir la façade de la mairie, l’escalier monumental et vous présente les salles les plus importantes de l’hôtel de ville. De 14h à 18h : visites commentées de l’exposition Des Ivryennes dans la Résistance (1940-1945) au Cabinet de curiosités et point d’accueil des Journées du Patrimoine. Explorez une page de l’histoire de la commune dans un ancien abri antiaérien de la Seconde Guerre mondiale. Hôtel de ville d’Ivry-sur-Seine Esplanade Georges Marrane 94200 Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine 94200 Centre-ville Val-de-Marne Île-de-France L’hôtel de ville déploie une belle façade sculptée illustrant le passé industriel de la commune. L’intérieur supporte la comparaison : sculptures de marbre, paysages d’Ivry peints et fresques de Fernand Léger. Au rez-de-jardin, découvrez le Cabinet de curiosités, espace muséographique aménagé dans un ancien abri de la Seconde Guerre mondiale. Mairie d’Ivry-sur-Seine. RER B, arrêt Ivry-sur-Seine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

