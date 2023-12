Entretien d’Issy sur Galilée par Etienne KLEIN Hôtel de Ville d’Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux, 29 février 2024 19:00, Issy-les-Moulineaux.

Entretien d’Issy sur Galilée par Etienne KLEIN Jeudi 29 février 2024, 20h00 Hôtel de Ville d’Issy-les-Moulineaux

Galilée est celui qui a posé les bases théoriques et expérimentales de la science moderne.

Aux alentours de 1604, il découvre que la chute des corps dans le vide est indépendante de la masse et de la nature du corps qui tombe, allant à l’encontre d’Aristote pour qui la vitesse de chute est d’autant plus rapide que le corps est plus massif. Puis, en 1609-1610, il observe les phases de Vénus et les satellites de Jupiter. Il propose de renoncer à la distinction aristotélicienne à laquelle on croyait jusqu’alors entre le monde local qui nous entoure immédiatement, supposé imparfait et corruptible et le monde lointain parfait et incorruptible : pour la première fois, le ciel et la terre se rejoignent. Dès lors que la matière est partout la même, terreuse ici comme sur la lune, il envisage une seule sorte de monde composée d’une seule sorte de matière, soumise à des lois universelles : c’est ainsi qu’il invente le concept d’univers, au sein desquelles les lois sont universelles.

Malgré ses démêlés devant l’Eglise, son procès, sa condamnation et la fin de ses jours dans de grandes souffrances, ses écrits deviennent le ferment de l’Europe savante. Ses découvertes ont été déterminantes, et sa façon de penser la nature une brèche épistémologique extraordinairement féconde dans laquelle nous sommes encore.

Par Etienne Klein

Physicien français, ancien élève de Centrale Paris et producteur de « la conversation scientifique » sur France-Culture, Étienne Klein aborde les grandes révolutions scientifiques. L’influence de Galilée sur la science moderne, la question cruciale de l’irréversibilité du temps, la théorie de la relativité d’Einstein et les grands principes de la gravitation, la notion de masse ou la récente découverte en 2012 du boson de Higgs…

Hôtel de Ville d’Issy-les-Moulineaux 62 rue du général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-entretien-dissy-galilee-par-etienne-klein-773812011557 »}] Il abrite un salon 18e siècle (reconstitué), des décors peints et sculptés et une salle multimédia. Plus qu’un bâtiment, cette ancienne demeure est un témoin de l’Histoire. À l’image de la Cité, l’Hôtel de Ville allie esthétisme et modernité des technologies.

Réalisée sous le règne de Louis XV par le grand architecte Étienne-Louis Boullée, l’ancienne résidence de campagne du financier Nicolas Beaujon devient en 1837 l’annexe du couvent Notre-Dame des Oiseaux. C’est en 1895 que le bâtiment devient la Mairie d’Issy. À son arrivée, la Municipalité opère de nombreuses transformations dans les bâtiments, confiant les travaux à l’architecte Louis Bonnier. L’ancienne maison de plaisance est radicalement transformée pour être adaptée à sa nouvelle fonction. Une grande salle du Conseil – actuelle salle des mariages – est alors conçue, ornée d’une peinture : La Seine à Issy et d’un groupe sculpté de grand intérêt : L’Apothéose de la République, dû à l’artiste isséen Camille Lefèvre. L’escalier d’honneur est lui aussi doté d’un décor de qualité sous la forme d’une longue toile marouflée intitulée La Vie, œuvre du chef de file de la fameuse École de Nancy, Victor Prouvé.

Horaires :

jeudi 08:30–19:00

vendredi 08:30–18:00

samedi 08:30–12:00

dimanche Fermé

lundi 08:30–18:00

mardi 08:30–18:00

mercredi 08:30–18:00 Métro: ligne 12, arrêt Mairie d’Issy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-29T20:00:00+01:00 – 2024-02-29T21:30:00+01:00

2024-02-29T20:00:00+01:00 – 2024-02-29T21:30:00+01:00

Etienne KLEIN