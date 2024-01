Niji dé­briefe les ten­dances de l’in­no­va­tion du CES de Las Ve­gas 2024 Hôtel de Ville d’Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux, jeudi 8 février 2024.

Depuis 10 ans, une équipe Niji pluridisciplinaire prend part à cette expérience unique qu’est le CES de Las Vegas, à la rencontre des start-ups et autres leaders mondiaux de secteurs clés tels que la santé numérique, l’intelligence artificielle, la foodtech, la mobilité, la durabilité, le life style ou bien encore la maison intelligente pour ne mentionner que quelques exemples.

Le CES de Las Vegas est une institution de l’innovation, avec une histoire prestigieuse de 57 ans, réunissant 3 500 exposants, plus de 1 000 startups et attirant près de 120 000 visiteurs, un rendez-vous annuel incontournable pour comprendre, imaginer, s’inspirer, challenger voire dénoncer les usages et technologies de demain !

Retrouvez les premiers décryptages et analyses signés par les envoyés spéciaux de Niji. À l’issue de cette semaine de déambulation et de découvertes, l’entreprise isséenne propose un débrief exclusif alliant analyses pragmatiques et mises en perspectives des dernières annonces du CES.

Il abrite un salon 18e siècle (reconstitué), des décors peints et sculptés et une salle multimédia. Plus qu'un bâtiment, cette ancienne demeure est un témoin de l'Histoire. À l'image de la Cité, l'Hôtel de Ville allie esthétisme et modernité des technologies.

Réalisée sous le règne de Louis XV par le grand architecte Étienne-Louis Boullée, l’ancienne résidence de campagne du financier Nicolas Beaujon devient en 1837 l’annexe du couvent Notre-Dame des Oiseaux. C’est en 1895 que le bâtiment devient la Mairie d’Issy. À son arrivée, la Municipalité opère de nombreuses transformations dans les bâtiments, confiant les travaux à l’architecte Louis Bonnier. L’ancienne maison de plaisance est radicalement transformée pour être adaptée à sa nouvelle fonction. Une grande salle du Conseil – actuelle salle des mariages – est alors conçue, ornée d’une peinture : La Seine à Issy et d’un groupe sculpté de grand intérêt : L’Apothéose de la République, dû à l’artiste isséen Camille Lefèvre. L’escalier d’honneur est lui aussi doté d’un décor de qualité sous la forme d’une longue toile marouflée intitulée La Vie, œuvre du chef de file de la fameuse École de Nancy, Victor Prouvé.

