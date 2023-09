Conférence-débat : La constitution de la Vème république est-elle toujours d’actualité ? » Hôtel de Ville d’Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux, 5 octobre 2023, Issy-les-Moulineaux.

Dans le cadre du 65ème anniversaire de la Constitution, promulguée le 4 octobre 1958, Jean-Louis Debré, ancien Président du Conseil Constitutionnel, viendra nous éclairer sur la question de l’adaptation de notre loi fondamentale aux défis actuels.

Depuis 1789, la France a connu quinze constitutions, une en moyenne tous les quinze ans. Au vu de ce constat, la Constitution de la Vème République paraît jouir d’une remarquable longévité. Est-ce là le signe d’une vraie capacité du texte à répondre au fil des ans aux enjeux successifs ou au contraire doit-on considérer que celui-ci a fait son temps ?

C’est un témoin, un expert et un acteur de premier plan qui viendra nous donner son point de vue et répondre aux questions notamment des membres de nos Conseils de Jeunes : fils de Michel Debré, le rédacteur de la Constitution, Ministre de l’Intérieur de 1995 à 1997, Président de l’Assemblée Nationale de 2002 à 2007, puis Président du Conseil Constitutionnel de 2007 à 2016, Jean-Louis Debré a acquis une longue pratique des institutions avant d’en devenir le garant puis de pouvoir poser librement sur leur fonctionnement son regard aiguisé d’observateur.

Jeudi 5 octobre 2023 de 19h30 à 21h30 à l’hotel de ville, salle multimédia.

Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux 62 rue du général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France Il abrite un salon 18e siècle (reconstitué), des décors peints et sculptés et une salle multimédia. Plus qu'un bâtiment, cette ancienne demeure est un témoin de l'Histoire. À l'image de la Cité, l'Hôtel de Ville allie esthétisme et modernité des technologies.

Réalisée sous le règne de Louis XV par le grand architecte Étienne-Louis Boullée, l’ancienne résidence de campagne du financier Nicolas Beaujon devient en 1837 l’annexe du couvent Notre-Dame des Oiseaux. C’est en 1895 que le bâtiment devient la Mairie d’Issy. À son arrivée, la Municipalité opère de nombreuses transformations dans les bâtiments, confiant les travaux à l’architecte Louis Bonnier. L’ancienne maison de plaisance est radicalement transformée pour être adaptée à sa nouvelle fonction. Une grande salle du Conseil – actuelle salle des mariages – est alors conçue, ornée d’une peinture : La Seine à Issy et d’un groupe sculpté de grand intérêt : L’Apothéose de la République, dû à l’artiste isséen Camille Lefèvre. L’escalier d’honneur est lui aussi doté d’un décor de qualité sous la forme d’une longue toile marouflée intitulée La Vie, œuvre du chef de file de la fameuse École de Nancy, Victor Prouvé.

2023-10-05T19:30:00+02:00 – 2023-10-05T21:30:00+02:00

