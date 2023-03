Visite des composteurs d’Issy-les-Moulineaux Hôtel de Ville d’Issy-les-Moulineaux, 1 avril 2023, Issy-les-Moulineaux.

Visite des composteurs d’Issy-les-Moulineaux 1 et 8 avril Hôtel de Ville d’Issy-les-Moulineaux Entrée libre et gratuite

La ville d’Issy-les-Moulineaux se joint à l’évènement national « Tous au compost ! » initié par le Réseau Compost Citoyen et soutenu par l’Ademe.

A cette occasion, trois associations de la ville proposent d' »ouvrir les portes » de leurs composteurs, afin de présenter la démarche à des Isséens novices.

Ainsi, le samedi 1er avril 2023, vous pourrez visiter :

Le composteur Galiotte de 15h à 16h – situé au 20-26 Chemin de Bretagne, face à l’école des Bords de Seine située au 22 rue de la Galiote (géré par l’association Terriens d’Issy : terriensdissy@gmail.com).

Le composteur Chemin de Bretagne de 15h à 16h – situé au Chemin de Bretagne, Sente de Bretagne, à l’angle du quai de la Bataille de Stalingrad (géré par l’association Terriens d’Issy : terriensdissy@gmail.com).

Le composteur Fragonard de 14h30 à 16h30 – situé au 10-12 Rue Honoré Fragonard, à l’angle de la rue de l’Egalité (géré par l’association Un Quotidien Plus Vert : unquotidienplusvert@gmail.com).

Le composteur du Jardin Botanique de 9h à 16h – situé Chemin des Vignes au Jardin Botanique (géré par l’association Issy en Transition : composteur.botanique.iet@gmail.com).

Le composteur Weiden de 10h30 à 15h30 – situé avenue Victor Cresson, au Square Weiden (géré par l’association Issy en Transition : composteur.weiden.iet@gmail.com)

Et le samedi 8 avril 2023, vous pourrez visiter :

Le composteur Bateau Lavoir de 11h à 12h – situé au niveau du n°9, avenue Jean Bouin (à l’angle de l’avenue) (géré par l’association Terriens d’Issy : terriensdissy@gmail.com).

Le composteur des 4 vents de 11h à 13h – situé à l’Impasse des Quatre Vents, allée au débouché de l’escalier mécanique (géré par l’association Un Quotidien Plus Vert : unquotidienplusvert@gmail.com).

Le composteur Galiotte de 15h à 16h – situé au 20-26 Chemin de Bretagne, face à l’école des Bords de Seine située au 22 rue de la Galiote (géré par l’association Terriens d’Issy : terriensdissy@gmail.com).

Nous espérons vous y voir nombreux et nombreuses et nous vous remercions pour votre implication en faveur de la réduction et de la valorisation des déchets !

