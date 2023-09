Cet évènement est passé Exposition temporaire Hôtel de Ville – Dinan Dinan Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Dinan Exposition temporaire Hôtel de Ville – Dinan Dinan, 16 septembre 2023, Dinan. Exposition temporaire Samedi 16 septembre, 09h30, 14h00 Hôtel de Ville – Dinan A l’occasion du 200e anniversaire de l’Hôtel de Ville, la Bibliothèque Municipale et le Musée de Dinan s’associent pour présenter une galerie de portraits des maires de Dinan qui ont marqué l’histoire de la ville, de Charles Pinot Duclos à René Benoit. Hôtel de Ville – Dinan 21, rue du Marchix 22100, Dinan Dinan 22100 Dinan Côtes-d’Armor Bretagne http://www.dinan.fr/5/mairie Cl. Service Patrimoines, Ville de Dinan Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

Portrait de Charles Duclos, par Jean-Marc Nattier, 18ème siècle, pastel, n°2001.06.01, coll. Musée de Dinan – Ville de Dinan.

