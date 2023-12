[Exposition] Oeuvres d’artistes ukrainniennes Hôtel de Ville Dieppe, 6 décembre 2023 08:30, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

L’Hôtel de ville accueille une exposition d’œuvres d’artistes ukrainiennes en partenariat avec le Centre d’accueil de demandeurs d’asile « ISR Action Ukraine »..

Mercredi 2023-12-06 08:30:00 fin : 2023-12-07 12:00:00. .

Hôtel de Ville

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



The Hôtel de Ville is hosting an exhibition of works by Ukrainian artists in partnership with the « ISR Action Ukraine » reception center for asylum seekers.

El Ayuntamiento acoge una exposición de obras de artistas ucranianos en colaboración con el centro de acogida de solicitantes de asilo « ISR Action Ukraine ».

Im Rathaus findet eine Ausstellung mit Werken ukrainischer Künstlerinnen in Zusammenarbeit mit dem Aufnahmezentrum für Asylbewerber « ISR Action Ukraine » statt.

Mise à jour le 2023-12-06 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie