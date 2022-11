Téléthon 2022 Hôtel de Ville Déville-lès-Rouen Catégories d’évènement: Déville-lès-Rouen

Seine-Maritime

Téléthon 2022 Hôtel de Ville, 3 décembre 2022, Déville-lès-Rouen. Téléthon 2022 Samedi 3 décembre, 09h00 Hôtel de Ville Journée de solidarité à Déville lès Rouen en faveur du Téléthon Hôtel de Ville 1 place François Mitterrand, Déville-lès-Rouen Déville-lès-Rouen 76250 Seine-Maritime Normandie [{« link »: « http://www.afm-telethon.fr/fr/evenement-telethon »}] [Téléthon 2022 ?] Tous mobilisés pour le #Téléthon ! Rendez-vous le samedi 3 décembre pour soutenir les bénévoles et les aider à récolter des fonds ! Par ici le programme ⤵ ?‍? Les Sapeurs Pompiers de Déville lès Rouen seront présents devant leur caserne pour le lavage de voitures et pare-brise et pour une vente d’objets « Téléthon ». Le crédit mutuel participe également à cette journée de solidarité avec une adorable mascotte et une tirelire à remplir. ? De 9h à 12h et de 14h à 18h, centre culturel Voltaire ? L’ALDéville des Jeux vous invite à les rejoindre pour de bons moments autour de jeux de société, d’un atelier calligraphie, d’une fresque « colore ton Téléthon » et d’une bourse aux jeux. Petit bonus : la vente de crêpes pour les gourmands !

? De 9h à 18h, salles des associations (rue Jules Ferry, derrière la mairie) ?️ Les bénévoles de l’ALD activités créatives vous proposent une vente d’objets confectionnés par leurs soins : idéal pour les amoureux du fait main ! Tombola et vente de crêpes sont également au programme.

? De 9h à 18h, galerie de Carrefour Market ? Enfin, ne manquez pas la super tombola de la Filandière : qui remportera le gros lot ?

? De 10h à 17h, CHG la Filandière rue Georges Hébert ℹ Les bénévoles comptent sur vous : tous ensemble, mobilisons-nous !

Plus d’infos sur le Téléthon : www.afm-telethon.fr/fr/evenement-telethon

