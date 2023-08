Permanence UFC-Que Choisir Hôtel de ville de Viroflay Viroflay Catégories d’Évènement: Viroflay

Yvelines Permanence UFC-Que Choisir Hôtel de ville de Viroflay Viroflay, 1 septembre 2023, Viroflay. Permanence UFC-Que Choisir Vendredi 1 septembre, 13h30 Hôtel de ville de Viroflay Entrée libre L’Union fédérale des consommateurs propose chaque premier vendredi du mois, une permanence pour exposer son cas, bénéficier de conseils ou d’ouvrir un dossier en vue d’un règlement à l’amiable.

En dehors de ces horaires, les Viroflaysiens peuvent déposer leur demande d’assistance en envoyant un mail à contact@versailles.ufcquechoisir.fr

Plus d'infos : https://www.ufc78rdv.fr

