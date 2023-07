Visites libres de l’hôtel de ville de Vincennes Hôtel de ville de Vincennes Vincennes Catégories d’Évènement: Val-de-Marne

Vincennes Visites libres de l’hôtel de ville de Vincennes Hôtel de ville de Vincennes Vincennes, 16 septembre 2023, Vincennes. Visites libres de l’hôtel de ville de Vincennes 16 et 17 septembre Hôtel de ville de Vincennes L’Hôtel de ville illustre tout à la fois le style néo-Renaissance, sur le modèle de l’hôtel de ville de Paris du début de la Troisième République, et le style Art déco, par les décors intérieurs remarquables réalisés lors de son agrandissement en 1935.

Certains décors exceptionnels lui ont valu de bénéficier de mesures de classement au titre des Monuments historiques. Le chantier de restauration des façades (2020-2022) a permis de redonner tout son éclat à l’édifice. Hôtel de ville de Vincennes 53 bis rue de Fontenay 94304 Vincennes Vincennes 94300 Val-de-Marne Île-de-France http://www.vincennes.fr Issu de deux périodes de construction distinctes, l’Hôtel de ville illustre tout à la fois le style néo-Renaissance, s’inspirant du modèle que constitua l’hôtel de ville de Paris au début de la Troisième République, et le style Art Déco, par les aménagements intérieurs remarquables réalisés lors de son agrandissement dans les années 1930. Les meilleurs artisans et industriels de la période y ont participé comme les établissements Brandt pour la ferronnerie d’art. M1 station Château de Vincennes RER A station Vincennes Bus 56, 115, 118, 124, 215, 318, 325 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

