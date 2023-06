Les Passions baroques Hôtel de Ville de Villeurbanne Villeurbanne, 26 mai 2023, Villeurbanne.

Les Passions baroques Vendredi 26 mai, 18h00, 20h30 Hôtel de Ville de Villeurbanne Gratuit sur réservation

Les passions baroques

« Ils veulent s’emparer des cœurs, exciter ou apaiser les mouvements de l’âme, et faire passer l’auditeur d’une passion à l’autre »

Johann Joachim Quantz

Voici le dessein qu’ont les étudiants du département de musique ancienne de l’ENM de Villeurbanne pour cette soirée de musique de chambre.

Violon, violoncelle, flûte traversière, viole de gambe, flûte à bec, clavecin, voix : réunis en petits ensembles musicaux, mettent en mouvements les passions de l’âme illustrées par les compositeurs du XVIIe et XVIIIe siècle.

Pièces de Telemann, Boismortier, Haendel, Fasch, Vivaldi, Leclair à 1, 2 ou 3 dessus et basse continue

Élèves du département de musique ancienne

Préparation : Clémence Hoyrup et Sacha Dessandier

Entrée gratuite sur réservation

Hôtel de Ville de Villeurbanne Place du docteur Lazare Goujon Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 78 68 98 27 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.enm-villeurbanne.fr/saison-publique/les-passions-baroques/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-26T18:00:00+02:00 – 2023-05-26T19:00:00+02:00

2023-05-26T20:30:00+02:00 – 2023-05-26T21:45:00+02:00