VITALE, spectacle son et lumières 16 décembre 2022 – 1 janvier 2023 Hôtel de Ville de Villeurbanne Villeurbanne vous invite à clôturer cette année « Capitale française de la culture » avec un spectacle son&lumières monumental projeté sur la façade de l'Hôtel de Ville, place Lazare-Goujon. Du 16 décembre au 1er janvier Projection d'un spectacle gratuit de sons et lumières sur la façade de l'Hôtel de Ville, place Lazare-Goujon. Pour clôturer une année capitale, les « Allumeurs de Rêve » présente un vidéo-mapping monumental qui rend hommage à la culture sous toutes ses formes. Le spectacle, d'une durée de 20 mn, sera diffusé en boucle chaque soir de 18h à 21h sauf :

– le vendredi 16 décembre pour l’inauguration de 18h30 à 19h30 ;

– le samedi 17 décembre de 18h à 20h. INAUGURATION le vendredi 16 décembre à 18h30. Au programme :

– projection suivie d’une battle de la Cie Free Styles ;

– distribution de soupes concoctées par les Petites Cantines de Villeurbanne, Légum’aux Logis, L’Escale de Villeurbanne (Habitat et Humanisme) et la cuisine centrale de Villeurbanne. Pourquoi Vitale ?

Avec cette contraction de « Villeurbanne » et « Capitale », les Allumeurs de Rêves affirment en quoi la culture est vitale, c’est-à-dire essentielle à la vie d’un individu ou d’une collectivité. Une rétrospective poétique

L’écriture contemporaine et rythmée de ce spectacle retranscrit les temps forts de cette année « Villeurbanne 2022, capitale française de la culture ».

À travers 7 tableaux, cette création foisonnante mixe effets lumineux, photos et illustrations et retrace les moments de rassemblement et de retrouvailles qui ont marqué cette année exceptionnelle. Un spectacle sobre en énergie

Les Allumeurs de Rêves n’ont de cesse de vouloir réduire l’impact environnemental de leurs créations en utilisant les nouvelles technologies de projection d’images et de diffusion du son. Le bilan énergétique de ce spectacle représente une consommation en électricité de moins de 350 euros. L’empreinte écologique est encore réduite par une diffusion en plein air ne nécessitant pas de chauffage, et par l’extinction concomitante de l’éclairage public pendant le spectacle. À propos des Allumeurs de Rêves

Créé à Lyon en 2014 par Gilbert Coudène, Les Allumeurs de Rêves regroupe des artistes autour de la réalisation de spectacles de vidéo-mapping. Ensemble, ils créent, dessinent, colorent, mettent en mouvement et diffusent des shows lumières sur-mesure qui transportent les spectateurs dans des mondes féériques. Un spectacle accessible à tous

Le spectacle est gratuit, ouvert à tous et sans réservation.

Pour permettre au plus grand nombre d’apprécier cette création, un ensemble de dispositifs spécifiques sont mis en œuvre, en partenariat avec l’association villeurbannaise La Miete :

– audiodescription gratuite avec l’application DiscretSon sur votre smartphone ;

– deux maquettes 3D de la façade de l’Hôtel de Ville disponibles pour les personnes mal et non voyantes afin de leur permettre de matérialiser le spectacle ;

– les 18 et 19 décembre, un « handi-accueil » spécifique, dédié aux personnes mal-entendantes, avec notamment la mise en place de planchers vibrants.

