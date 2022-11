Remise du prix Thibaud de physique de l’Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon Hôtel de Ville de Villeurbanne Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne

Remise du prix Thibaud de physique de l’Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon Hôtel de Ville de Villeurbanne, 14 décembre 2022, Villeurbanne. Remise du prix Thibaud de physique de l’Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon Mercredi 14 décembre, 17h30 Hôtel de Ville de Villeurbanne Le Prix Thibaud distingue tous les 2 ans deux jeunes chercheurs qui se sont particulièrement illustrés dans le domaine de la physique du noyau atomique, des particules ou des astroparticules. Hôtel de Ville de Villeurbanne Place du docteur Lazare Goujon Gratte-Ciel Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Le Prix Thibaud, attribué par l’Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon, distingue tous les 2 ans deux jeunes chercheurs, expérimentateurs ou théoriciens qui se sont particulièrement illustrés dans le domaine de la physique du noyau atomique, des particules ou des astroparticules. Programme de la remise de ce prestigieux prix, soirée présidée par Étienne Ghys, secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences et Georges Boulon, président de l’académie lyonnaise :

– introduction inaugurale du maire de Villeurbanne

– conférence de Guy Wormser, président de la Société française de physique, sur les grands enjeux de la physique des particules.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-14T17:30:00+01:00

2022-12-14T22:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Métropole de Lyon, Villeurbanne Autres Lieu Hôtel de Ville de Villeurbanne Adresse Place du docteur Lazare Goujon Gratte-Ciel Ville Villeurbanne lieuville Hôtel de Ville de Villeurbanne Villeurbanne Departement Métropole de Lyon

Hôtel de Ville de Villeurbanne Villeurbanne Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeurbanne/

Remise du prix Thibaud de physique de l’Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon Hôtel de Ville de Villeurbanne 2022-12-14 was last modified: by Remise du prix Thibaud de physique de l’Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon Hôtel de Ville de Villeurbanne Hôtel de Ville de Villeurbanne 14 décembre 2022 Hôtel de Ville de Villeurbanne Villeurbanne Villeurbanne

Villeurbanne Métropole de Lyon