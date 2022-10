ciné-concert « Le mécano de la Général », Buster Keaton Hôtel de Ville de Villeurbanne, 28 novembre 2022, Villeurbanne.

ciné-concert « Le mécano de la Général », Buster Keaton Lundi 28 novembre, 18h30 Hôtel de Ville de Villeurbanne

Frédéric Lamantia à l'orgue et Michel Visse à la batterie et aux accessoires, improviseront sur Le Mécano de la « General ».

Hôtel de Ville de Villeurbanne Place du docteur Lazare Goujon Gratte-Ciel Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Après le ciné-concert La croisière du Navigator, un nouveau film de Buster Keaton est proposé dans le cadre de la saison d’orgue VCFC 2022 à l’Hôtel de Ville de Villeurbanne. Frédéric Lamantia à l’orgue et Michel Visse à la batterie et aux accessoires, improviseront sur Le Mécano de la « General » (The General), film américain réalisé en 1926 par Clyde Bruckman et Buster Keaton.

En pleine guerre de sécession, Johnnie, mécano de la locomotive la « General » a deux amours et doit choisir entre son train et Annabelle Lee. Alors qu’on refuse de l’engager dans l’armée, Johnnie perd l’estime d’Annabelle qui le renie. Mais le vol de la General par des espions de l’Union va tout changer et ouvrir la voie à de nombreuses péripéties. Alors qu’Annabelle est involontairement du voyage, Johnnie fera montre d’un courage débordant et d’une résilience à toute épreuve…

Michel VISSE (percussionniste soliste honoraire de l’orchestre national de Lyon) à la batterie et aux accessoires.

Frédéric LAMANTIA (Organiste à l’Hôtel de ville de Villeurbanne et Titulaire de l’orgue du Grand Temple de Lyon) à l’orgue municipal.



