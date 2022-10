Exposition Identité Hôtel de Ville de Villeurbanne, 9 novembre 2022, Villeurbanne.

Exposition Identité 9 – 23 novembre Hôtel de Ville de Villeurbanne

Exposition Identité

Conçue et imaginée par la Compagnie AnteprimA

Antonella Amirante –directrice artistique

Alex Costantino – créateur costumes

Paulina Fuentes-Valenzuela – Plasticienne photographe

Jean-Christophe Vermot-Gauchy – auteur et comédien

Réalisé avec les Ambassadeurs et les Appren(tisseurs) du projet Tissus Solidaires de l’association Weavers de Villeurbanne, et avec les élevés de 1ère bac pro MCV : Métiers du Commerce et de la Vente Lycée Marie Curie Villeurbanne.

La neutralité ou l’excentricité de notre tenue vestimentaire caractérise l’expression de notre personnalité. La société, par le biais de la mode et de la publicité, oriente notre expression, uniformise nos silhouettes en nous laissant croire à un choix personnel et réfléchi.

Et si nous nous autorisions à effacer tous les signifiants, tous les codes vestimentaires, pour dévoiler notre IDENTITÉ à travers la métaphore d’un tissu qui nous représente ?

Ce projet participatif est né du spectacle « 10 kg », mis en scène par Antonella Amirante.Identité a été conçue et imaginée par Antonella Amirante et Alex Costantino, créateur costumier, pour aller à la rencontre des individus et tisser des liens colorés et originaux.



compagnie AnteprimA