Randoroulettes disco Hôtel de Ville de Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d'Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq Randoroulettes disco Hôtel de Ville de Villeneuve d’Ascq, 17 juin 2023, Villeneuve-d'Ascq. Randoroulettes disco Samedi 17 juin, 19h30 Hôtel de Ville de Villeneuve d’Ascq Gratuit – Inscription sur place Samedi 17 juin 2023, rendez-vous à 19h30 devant l’hôtel de ville pour une nouvelle rando à roulettes sur le thème du disco ! Gratuit. Inscription sur place En roller, trottinette (non électrique !) ou vélo, venez seul, entre amis ou en famille vous balader dans les rues de Villeneuve d’Ascq Organisée en partenariat avec l’OMS Infos pratiques Protection conseillée pour les adultes et obligatoires pour les mineurs (casques, genouillères, coudières, protège-poignets) Hôtel de Ville de Villeneuve d’Ascq Place salvador Allende 59650 Villeneuve d’Acscq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T19:30:00+02:00 – 2023-06-17T21:30:00+02:00

2023-06-17T19:30:00+02:00 – 2023-06-17T21:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Hôtel de Ville de Villeneuve d'Ascq Adresse Place salvador Allende 59650 Villeneuve d'Acscq Ville Villeneuve-d'Ascq Departement Nord Lieu Ville Hôtel de Ville de Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq

Hôtel de Ville de Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-d'ascq/

Randoroulettes disco Hôtel de Ville de Villeneuve d’Ascq 2023-06-17 was last modified: by Randoroulettes disco Hôtel de Ville de Villeneuve d’Ascq Hôtel de Ville de Villeneuve d'Ascq 17 juin 2023 Hôtel de Ville de Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq

Villeneuve-d'Ascq Nord