Atelier généalogique. Fascinez-vous de généalogie ! 16 et 17 septembre Hôtel de Ville de Vienne Entrée libre, salle Europe Hôtel de ville

Débuter, compléter une généalogie, résoudre un blocage ou encore obtenir de l’aide pour les logiciels de généalogie et les différentes bases de données.

Aide apportée par le Centre Généalogique de Vienne et de la vallée du Rhône (CGVVR). Consultation de nos bases de données associatives, régulièrement mises à jour et disposant de moteurs de recherches performants.

Hôtel de Ville de Vienne place de l’Hôtel de Ville 38200 VIENNE Vienne 38200 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Centre généalogique de Vienne et vallée du Rhône