Exposition retraçant l'histoire du restaurant La Pyramide à Vienne depuis la création d'une auberge en ce lieu, il y a eu 200 ans. Des chefs de cuisine talentueux se sont succédés ici, mais l'histoire de ce haut lieu gastronomique n'est pas aussi connue de tous.

Fernand Point en s’installant à Vienne en 1925, fut un pionnier de la nouvelle cuisine et le 1er chef à obtenir 3 étoiles au Guide Michelin. Au décès de Fernand en 1955, Mado, son épouse dirigea remarquablement l’établissement jusqu’en 1986.

Patrick Henriroux reprit le restaurant en 1989, il poursuit la grande tradition culinaire viennoise.

La Pyramide a transmis un savoir culinaire à de nombreux jeunes chefs devenus ensuite célèbres.

La Pyramide a transmis un savoir culinaire à de nombreux jeunes chefs devenus ensuite célèbres.

Un clin d'œil à quelques autres restaurants locaux, des menus anciens et les généalogies de Fernand et Mado POINT complètent notre présentation.

