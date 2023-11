Les Olympiades des Anches Doubles Hôtel de ville de Versailles Versailles, 25 février 2024, Versailles.

Les Olympiades des Anches Doubles Dimanche 25 février 2024, 15h00 Hôtel de ville de Versailles

« Le hautbois c’est moi ! »

« Petit basson deviendra grand »

Pour la première fois, Versailles Grand Parc accueille le traditionnel concours de jeunes bassonistes (JVB). À l’occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques, et en hommage aux bandes de hautbois et bassons du Roi, ce rendezvous mute pour se dérouler conjointement avec des bassonistes et hautboïstes venus de toute la France lors de ces Olympiades des Anches Doubles.

Organisés conjointement par l’Association Française du Hautbois, l’association Bassons et le Conservatoire à Rayonnement Régional, ces trois jours d’épreuves, de concerts et d’expositions font résonner l’Hôtel de la Chancellerie aux sons des anches doubles.

Inscriptions et programme

Du vendredi 23 au dimanche 25 février

Épreuves publiques, entre 10h et 17h

Concerts, 19h

Hôtel de la Chancellerie, Versailles

Remise des prix et concert final

Dimanche 25 février, 15h

Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville de Versailles

Hôtel de ville de Versailles 4, avenue de Paris – 78000 Versailles Versailles 78000 Chantiers Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

