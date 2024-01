Cinéma : Festival des langues classiques Hôtel de ville de Versailles Versailles, 3 février 2024, Versailles.

Cinéma : Festival des langues classiques Projection du film de Ridley Scott (2000) Samedi 3 février, 19h30 Hôtel de ville de Versailles Tarif : 6,5 €

Début : 2024-02-03T19:30:00+01:00 – 2024-02-03T22:00:00+01:00

Fin : 2024-02-03T19:30:00+01:00 – 2024-02-03T22:00:00+01:00

Le général romain Maximus est le plus fidèle soutien de l’empereur Marc Aurèle, qu’il a conduit de victoire en victoire. Jaloux du prestige de Maximus, et plus encore de l’amour que lui voue l’empereur, le fils de Marc Aurèle, Commode, s’arroge brutalement le pouvoir, puis ordonne l’arrestation du général et son exécution. Maximus échappe à ses assassins, mais ne peut empêcher le massacre de sa famille. Capturé par un marchand d’esclaves, il devient gladiateur et prépare sa vengeance.

Durée : 2h35

Hôtel de ville de Versailles 4, avenue de Paris – 78000 Versailles Versailles 78000 Chantiers Yvelines Île-de-France