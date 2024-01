Conférence : Festival des langues classiques Hôtel de ville de Versailles Versailles, 3 février 2024, Versailles.

Conférence : Festival des langues classiques Dans la salle des mariages de l’Hôtel de Ville. Samedi 3 février, 15h15 Hôtel de ville de Versailles Entrée libre.

Début : 2024-02-03T15:15:00+01:00 – 2024-02-03T16:15:00+01:00

Fin : 2024-02-03T15:15:00+01:00 – 2024-02-03T16:15:00+01:00

François Herbaux, journaliste scientifique et écrivain, auteur de Pythéas aux éditions Les Belles Lettres et Alexis Lycas, maître de conférences en histoire chinoise à l’École pratique des hautes études.

Rencontre animée par Camille Pech de Laclause, éditrice et productrice de contenus audio.

Hôtel de ville de Versailles 4, avenue de Paris – 78000 Versailles Versailles 78000 Chantiers Yvelines Île-de-France