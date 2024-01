Conférence : Festival des langues classiques Hôtel de ville de Versailles Versailles, 3 février 2024, Versailles.

Conférence : Festival des langues classiques Dans la salle du Conseil de l’Hôtel de Ville. Samedi 3 février, 15h15 Hôtel de ville de Versailles Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-03T15:15:00+01:00 – 2024-02-03T16:15:00+01:00

Fin : 2024-02-03T15:15:00+01:00 – 2024-02-03T16:15:00+01:00

Avec Aurélie Damet, enseignante-chercheuse à l’Université Paris 1 et spécialiste de l’histoire de la famille, des femmes et de l’eugénisme en Grèce ancienne, et Paulin Ismard, professeur d’histoire ancienne à l’Université Aix-Marseille. Ses travaux portent sur la démocratie grecque et l’esclavage dans une perspective comparatiste.

Rencontre animée par François Angelier, essayiste, journaliste au Monde des livres et producteur sur France culture.

Hôtel de ville de Versailles 4, avenue de Paris – 78000 Versailles Versailles 78000 Chantiers Yvelines Île-de-France