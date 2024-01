Conférence : Festival des langues classiques Hôtel de ville de Versailles Versailles, 3 février 2024, Versailles.

Conférence : Festival des langues classiques Dans la salle du Conseil de l’Hôtel de Ville. Samedi 3 février, 11h30 Hôtel de ville de Versailles Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-03T11:30:00+01:00 – 2024-02-03T12:30:00+01:00

Françoise Sabban, Directrice d’études à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, spécialiste de l’histoire et de l’anthropologie des faits et des pratiques alimentaires chinoises.

Rencontre animée par François Angelier, essayiste, journaliste au Monde des livres et producteur sur France culture.

Hôtel de ville de Versailles 4, avenue de Paris – 78000 Versailles Versailles 78000 Chantiers Yvelines Île-de-France