Conférence : Festival des langues classiques Hôtel de ville de Versailles Versailles, 3 février 2024, Versailles.

Conférence : Festival des langues classiques Dans la salle des mariages de l’Hôtel de Ville. Samedi 3 février, 11h30 Hôtel de ville de Versailles Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-03T11:30:00+01:00 – 2024-02-03T12:30:00+01:00

Fin : 2024-02-03T11:30:00+01:00 – 2024-02-03T12:30:00+01:00

Véronique Boudon-Millot, helléniste spécialiste de littérature médicale grecque antique et de son héritage, Dimitri Tilloi d’Ambrosi, agrégé et docteur en histoire romaine, enseignant dans le secondaire et à Sorbonne Université.

Rencontre animée par Camille Pech de Laclause, éditrice et productrice de contenus audio.

Hôtel de ville de Versailles 4, avenue de Paris – 78000 Versailles Versailles 78000 Chantiers Yvelines Île-de-France