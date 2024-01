Ateliers : Festival des langues classiques Hôtel de ville de Versailles Versailles, 3 février 2024, Versailles.

Ateliers : Festival des langues classiques Dans la salle Montgolfier de l’Hôtel de Ville. Samedi 3 février, 10h30, 11h30, 12h30 Hôtel de ville de Versailles Sur inscription. Entrée libre.

Début : 2024-02-03T10:30:00+01:00 – 2024-02-03T11:30:00+01:00

Fin : 2024-02-03T12:30:00+01:00 – 2024-02-03T13:30:00+01:00

10h30-11h30

Atelier d’initiation à l’égyptien hiéroglyphique et au phénicien

Avec Aymeric Henriques et Stevens Bernardin.

Dès 10 ans.

11h30-12h30

Ateliers d’initiation à l’akkadien et à l’araméen d’empire

Avec Ilaria Calini et Mitchka Shahryari.

Dès 10 ans.

12h30-13h30

Atelier d’initiation au grec et au syriaque

Avec Anna Lampadaridi et Émilie Villey.

Dès 10 ans.

Hôtel de ville de Versailles 4, avenue de Paris – 78000 Versailles Versailles 78000 Chantiers Yvelines Île-de-France