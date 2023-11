Forum des bénévoles Hôtel de ville de Versailles Versailles, 27 janvier 2024, Versailles.

Forum des bénévoles Samedi 27 janvier 2024, 09h00 Hôtel de ville de Versailles Entrée libre.

Vous avez envie de vous investir dans une association ? Vous aimez vous sentir utile et rendre service aux autres ? Vous souhaitez partager et développer vos compétences ? Le Forum des bénévoles est fait pour vous.

Samedi 27 janvier de 9h à 12h, venez trouver la mission bénévole faite pour vous !

Le Forum des bénévoles est l’occasion pour toutes les personnes intéressées par le bénévolat de rencontrer sur une matinée et dans un même lieu des associations qui proposent, dans des domaines très variés, différents types de missions (régulières ou ponctuelles).

Plus d’information ici.

Hôtel de ville de Versailles 4, avenue de Paris – 78000 Versailles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-27T09:00:00+01:00 – 2024-01-27T12:00:00+01:00

