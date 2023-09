Rencontrez les associations de retour à l’emploi et testez leurs ateliers Hôtel de ville de Versailles Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines Rencontrez les associations de retour à l’emploi et testez leurs ateliers Hôtel de ville de Versailles Versailles, 17 novembre 2023, Versailles. Rencontrez les associations de retour à l’emploi et testez leurs ateliers Vendredi 17 novembre, 09h00 Hôtel de ville de Versailles sur inscription Vous êtes en recherche active d’emploi ou en réflexion sur votre projet professionnel ? inscrivez-vous afin : d’ obtenir des informations sur les possibilités d’accompagnement

de tester les ateliers des associations Les + des associations : • Soutien moral • Accompagnement sur mesure

• Neutralité • Coaching • Contacts réseaux • Bénévoles issus du monde professionnel

L’offre d’accompagnement : • Définir son projet professionnel • Améliorer son CV et sa lettre de motivation • Préparer les entretiens • Renforcer sa confiance • Créer son entreprise

Les ateliers et les rencontres se déroulent :

EN PRESENTIEL : hôtel de Ville, salle Montgolfier, 4 avenue de Paris, Versailles Hôtel de ville de Versailles 4, avenue de Paris – 78000 Versailles Versailles 78000 Chantiers Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://forms.office.com/e/WHiLtidjWX »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T09:00:00+01:00 – 2023-11-17T13:00:00+01:00

2023-11-17T09:00:00+01:00 – 2023-11-17T13:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Hôtel de ville de Versailles Adresse 4, avenue de Paris - 78000 Versailles Ville Versailles Departement Yvelines Lieu Ville Hôtel de ville de Versailles Versailles latitude longitude 48.800525;2.130391

Hôtel de ville de Versailles Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/