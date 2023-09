Semaine culturelle vietnamienne : expo, spectacles Hôtel de ville de Versailles Versailles, 17 octobre 2023, Versailles.

Semaine culturelle vietnamienne : expo, spectacles 17 – 20 octobre Hôtel de ville de Versailles 5 € le mardi, mercredi et jeudi et 8 € le vendredi, places à réserver sur le site de l’association : http://www.epvn.org/

Versailles au rythme du Vietnam.

Enfance Partenariat Vietnam, association versaillaise depuis 16 ans, organise avec des professeurs du conservatoire de Versailles Grand Parc dont Giang Ngo: 4 soirées culturelles dans la salle des fêtes de l’hôtel de ville.

– « Once upon a bridge in Vietnam » film: François Bobonne sera présent

-des groupes de danseuses vietnamiennes et musiciens instrumentistes et chanteurs vietnamiens et français et Nguyen Huu Nguyen violoniste à l’Orchestre National de France.

-deux défilés de haute couture vietnamienne organisés par un styliste talentueux venant d’Hanoï

Exposition d’une centaine de costumes et coiffes des 54 ethnies vietnamiennes du 16 au 20 octobre: collection unique prêtée par Alain Dussarps.

Pour les scolaires et les Ehpad de Versailles, organisation de visites commentées de l’exposition. Des contes vietnamiens seront racontés à l’aide d’un kamishibaï.

Inscription Impérative pour tous spectacles www.epvn.org

