Parcours dans les ateliers d'artistes de Versailles

Yvelines Parcours dans les ateliers d’artistes de Versailles Hôtel de ville de Versailles Versailles, 7 octobre 2023, Versailles. Parcours dans les ateliers d’artistes de Versailles 7 et 8 octobre Hôtel de ville de Versailles Samedi 7 et dimanche 8 octobre de 11h à 19 h, une cinquantaine d’artistes vivant ou travaillant à Versailles ouvrent les portes de leur atelier pour proposer une rencontre autour de leur travail et de leur lieu de création.

Une exposition collective de tous les participants se tiendra dans les salons de l’hôtel de ville du 3 au 7 octobre. Hôtel de ville de Versailles 4, avenue de Paris – 78000 Versailles Versailles 78000 Chantiers Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://atarve.wixsite.com/parcours2023 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T11:00:00+02:00 – 2023-10-07T19:00:00+02:00

2023-10-07T11:00:00+02:00 – 2023-10-07T19:00:00+02:00
2023-10-08T11:00:00+02:00 – 2023-10-08T19:00:00+02:00

Hôtel de ville de Versailles Versailles