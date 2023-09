Antipolis – Exposition de photographie Hôtel de ville de Valbonne Valbonne, 16 septembre 2023, Valbonne.

Antipolis – Exposition de photographie Samedi 16 septembre, 18h30 Hôtel de ville de Valbonne Entrée libre

Anne Favret et Patrick Manez, duo d’artistes niçois, a posé son regard sur Sophie Antipolis, cette cité utopique devenue la technopole de Sophia Antipolis : une « Silicon Valley » à l’échelle française, une « Cité internationale de la sagesse, des sciences et des techniques » comme l’a rêvée son concepteur Pierre Laffitte, en pleine nature. Leurs photographies donnent un visage à cette cité camouflée, sans frontières nettes, informe même vue d’en haut.

Exposition en partenariat avec la Médiathèque Colette, Sophia Antipolis, dans le cadre du festival L’image satellite et les Journées internationales de l’architecture.

Vernissage et visite commentée de l’exposition en présence des artistes le samedi 16 septembre à 12h à la médiathèque Colette et à 18h30 à l’Hôtel de Ville de Valbonne.

Hôtel de ville de Valbonne 06560 Valbonne Valbonne 06560 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur https://www.ville-valbonne.fr/ animations@ville-valbonne.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T18:30:00+02:00 – 2023-09-16T19:30:00+02:00

