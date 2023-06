« Troyes souterrain » – circuit de caves médiévales Hôtel de Ville de Troyes Troyes Troyes Catégories d’Évènement: Aube

Troyes « Troyes souterrain » – circuit de caves médiévales Hôtel de Ville de Troyes Troyes, 16 septembre 2023, Troyes. « Troyes souterrain » – circuit de caves médiévales 16 et 17 septembre Hôtel de Ville de Troyes Gratuit. Limité à 10 personnes par visite. Sur inscription obligatoire par mail. Chaussures plates et tenue adaptée recommandées. Départ de la visite devant le point d’informations dédié aux JEP. Découverte commentée de caves dans le cœur historique de Troyes, par Sylvie Coulonval, guide-conférencière et Jean-Claude Lamotte. Hôtel de Ville de Troyes Place Alexandre Israël, 10000 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est 03 25 42 33 33 http://www.vpah-troyes.fr [{« type »: « email », « value »: « sylviecoulonval@yahoo.fr »}] L’Hôtel de ville de Troyes est un des rares édifices civils de style Louis XIII, dont la restauration de la façade a été achevée en 2012. Sa façade comporte des colonnes de marbre noir et une niche percée abritant une sculpture représentant Minerve casquée, en remplacement d’une statue de Louis XIV détruite durant la Révolution. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

