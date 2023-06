Découvrez un édifice civil de style Louis XIII Hôtel de Ville de Troyes Troyes Troyes Catégories d’Évènement: Aube

Découvrez un édifice civil de style Louis XIII

16 et 17 septembre

Gratuit. Entrée libre. Découvrez l'Hôtel de Ville de Troyes, dont certaines salles sont exceptionnellement ouvertes au public à l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

A travers le circuit, vous pourrez visiter le hall et l'escalier d'honneur, la Salle des Fêtes, le Petit Salon, la salle du Conseil Municipal, le bureau du Maire et le bureau du Premier Adjoint.

Hôtel de Ville de Troyes
Place Alexandre Israël, 10000 Troyes
Troyes 10000 Aube Grand Est
03 25 42 33 33
http://www.vpah-troyes.fr

L'Hôtel de ville de Troyes est un des rares édifices civils de style Louis XIII, dont la restauration de la façade a été achevée en 2012. Sa façade comporte des colonnes de marbre noir et une niche percée abritant une sculpture représentant Minerve casquée, en remplacement d'une statue de Louis XIV détruite durant la Révolution.

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

