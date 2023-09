Sortir de la Mêlée Hôtel de Ville de Tours Tours, 3 octobre 2023, Tours.

Sortir de la Mêlée Mardi 3 octobre, 18h00 Hôtel de Ville de Tours Entrée libre, sur inscription obligatoire

Le XV de France est un des modèles de performance collective. Le monde du rugby vous propose un nouveau regard sur les pratiques managériales au sein des entreprises.

« L’apprentissage collectif n’est pas que technique, il est avant tout humain. […] La préparation, l’entraînement, les répétitions, le partage d’un projet commun […], les valeurs et principes sur lesquels se construit un collectif sont des ingrédients essentiels à la capacité à réagir, à s’adapter et à faire face aux incertitudes […] qui émaillent l’action en environnement complexe » – HBR France

Entrez dans le jeu avec la Maison des Cadres, pour partager avec nos conférenciers vos retours à chaud et faire « Sortir de la Mêlée » des pistes d’amélioration du développement individuel et collectif.

Nos champions-conférenciers, Xavier Brissard & Silvère Tian, accompagnés de notre modérateur Stéphane Coche-Holin, évoqueront le rôle du collaborateur, du manager et de la gouvernance. Ces questions d’engagement et de sens sont au cœur des enjeux de recrutement et de fidélisation des collaborateurs.

Inscrivez-vous gratuitement et venez animer le débat le 3 octobre 2023 à l’Hôtel de Ville de Tours. La conférence se tiendra de 18h30 à 20H (accueil à 18H, et cocktail à 20H).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-03T18:00:00+02:00 – 2023-10-03T20:00:00+02:00

Engagement Sens

Conférence dans le cadre d’un programme initié par La Maison des Cadres 37 et Pôle Emploi. Remerciements à Smart Base RH pour la création de l’affiche, et à tous les partenaires de l’événement pour leur soutien.