Stand, conférences et ateliers AMELIO au Forum de l’Habitat de la Ville de Tourcoing 3 et 4 février 2023 Hôtel de Ville de Tourcoing

Entrée gratuite

Venez découvrir AMELIO, le service public de la Métropole Européenne de Lille pour l'amélioration de l'habitat, et assister aux conférences et ateliers proposés par la Ville de Tourcoing .

Hôtel de Ville de Tourcoing Mairie, Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France

Pendant toute la durée du Forum de l’Habitat, les professionnels du réseau AMELIO, l’habitat durable dans la MEL, sont mobilisés pour vous accueillir sur leur stand, répondre gratuitement à vos questions concernant vos projets de construction, de rénovation, d’adaptation de votre logement, et vous informer sur les aides financières mobilisables. Venez découvrir AMELIO, le service public de la Métropole Européenne de Lille pour l’amélioration de l’habitat, les services et dispositifs de conseil et d’accompagnement proposés par le réseau AMELIO et assister aux conférences et ateliers proposés par la Ville de Tourcoing.

→ Vendredi 3 et samedi 4 février 2023

Plus d’informations et programme détaillé sur le site de la Ville de Tourcoing

Forum gratuit, ouvert à l’ensemble des métropolitains



2023-02-03T10:00:00+01:00

2023-02-04T18:00:00+01:00

AMELIO