Préparer la rentrée avec TBM 13 et 27 septembre Hôtel de ville de Talence Entrée libre

En plus de la ligne de Tramway B, 12 lignes de bus permettent de vous déplacer dans les quartiers de Talence. Avec les modifications apportées par Bordeaux Métropole, ce sont six lignes de plus qui vont traverser Talence.

Les lignes 4, 5 21, 31 et 35 qui desservent aujourd’hui Talence, seront modifiées à partir du 4 septembre 2023. Il peut s’agir du parcours, de l’amplitude horaire ou de la fréquence de passage.

Quant aux lignes 10, 20,24,34,43 et 44, elles ne desserviront plus le Territoire. En effet, les parcours seront assurés par d’autres lignes.

LES PERMANENCES

Mercredi 13 septembre 2023 de 9h à 12h au parvis de l’Église de notre Dame.

Hôtel de ville de Talence Rue du professeur Arnozan Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-13T09:00:00+02:00 – 2023-09-13T12:00:00+02:00

2023-09-27T09:00:00+02:00 – 2023-09-27T12:00:00+02:00

