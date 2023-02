Fabriquez votre produit ménager – SEVRES Hôtel de ville de Sèvres, 18 mars 2023, Sèvres.

Fabriquez votre produit ménager – SEVRES Samedi 18 mars, 10h00, 11h00 Hôtel de ville de Sèvres

Ateliers en accès libre

Réalisez votre propre dégraissant grâce à nos ateliers Do It Yourself !

Hôtel de ville de Sèvres Mairie de sèvres Les Bruyères Sèvres 92310 Hauts-de-Seine Île-de-France

Notre consommation de produits commerciaux à un impact sur la santé de l’environnement et la nôtre. Ainsi, vous apprendrez à lire les étiquettes de ces produits pour identifier les ingrédients utilisés et découvrirez les aspects positifs de l’éco-consommation.

De 10h à 11h et de 11h à 12h.

Atelier gratuit pour la famille, à partir de 8 ans.

À l’Hôtel de Ville, salon Saint-Omer, 54 grande rue, Sèvres



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T10:00:00+01:00

2023-03-18T12:00:00+01:00

gbs2i