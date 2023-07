Visite des Archives municipales de la ville de Sens Hôtel de Ville de Sens Sens, 15 septembre 2023, Sens.

Visite des Archives municipales de la ville de Sens Vendredi 15 septembre, 10h30, 17h15 Hôtel de Ville de Sens Sur inscription

Comme tout particulier, la commune doit conserver ses papiers les plus importants pour y avoir recours, éventuellement pour justifier d’un droit mais aussi dans un but de documentation historique. Le service des Archives municipales conserve dans ses magasins des documents produits par l’administration municipale depuis le XIIIe siècle : délibérations, permis de construire, dessins d’architectes, plans du cadastre, registres paroissiaux, etc.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, visitez le magasin et assistez à une présentation de documents patrimoniaux. Durée : 1h, par groupes de 10 personnes maximum.

Hôtel de Ville de Sens 100 rue de la République 89100 Sens Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 03 86 95 67 00 http://www.ville-sens.fr [{« type »: « phone », « value »: « 03 86 95 67 19 »}] Cet édifice est inauguré en avril 1904 par Lucien Cornet, maire de Sens. Le campanile couronné de la statue d’un Gaulois, dit Brennus, chef des Sénons et figure emblématique de la ville, est actuellement en cours de réfection. Les salles de réception (salons, rotonde, salle des mariages et du conseil) sont ornées de scènes allégoriques peintes relatant certains moments historiques de la ville.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T10:30:00+02:00 – 2023-09-15T11:30:00+02:00

2023-09-15T17:15:00+02:00 – 2023-09-15T18:15:00+02:00

© Coll. AMS