Les violences sexuelles, la loi, les médias et la littérature Hôtel de ville de Sceaux, 10 mars 2023, Sceaux.

Rencontre sur le thème des violences sexistes et sexuelles, faisant dialoguer droit, littérature et journalisme. Hôtel de ville de Sceaux 122 rue Houdan Sceaux 92330 Hauts-de-Seine Île-de-France Discussion animée par Zineb Dryef, journaliste (Le Monde), avec Louise Mey, autrice de romans, Marine Turchi, journaliste à Mediapart et autrice d’un livre-enquête au Seuil, et Haritini Matsopoulou, professeure de droit pénal (Université Paris-Saclay, faculté Jean-Monnet).

Table-ronde organisée en collaboration entre la ville de Sceaux (Bibliothèque et campus urbain) et la faculté Jean-Monnet de l’Université Paris-Saclay.

