La propriété faisait partie d'un ensemble nommé "Les Rochers" d'une superficie de 17 hectares qui appartenait à Julien Henri Gréau.

Le bâtiment, construit en 1914, entouré d’un grand parc, a appartenu à de riches anglais.

La propriété est achetée dans les années 1975 par la commune pour y établir son Hôtel de Ville et ouvrir le parc au public.

Le grenier, construit avec une charpente en béton, permet de bonnes conditions de conservation pour les archives de la ville.

Le grenier, construit avec une charpente en béton, permet de bonnes conditions de conservation pour les archives de la ville.

