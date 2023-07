A vos marques, prêts, partez ! Les Archives du sport à Saint-Nazaire Hôtel de ville de Saint-Nazaire Saint-Nazaire Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

A vos marques, prêts, partez ! Les Archives du sport à Saint-Nazaire
16 et 17 septembre
Hôtel de ville de Saint-Nazaire
Saint-Nazaire
Gratuit. Sans réservation. Déconseillé aux jeunes enfants (à partir de 6 ans)

Les Archives de Saint-Nazaire dévoilent leurs fonds sur l'histoire du sport à Saint-Nazaire : lieux et équipements emblématiques, athlètes et acteurs nazairiens, évènements marquants. Seront également présentés les premiers dons reçus dans le cadre de la Grande collecte des Archives du sport.

Place François Blancho
Saint-Nazaire 44600

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

