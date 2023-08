Structures Sonores Baschet, Venez jouer ! Hôtel de ville de Saint-Michel-sur-Orge Saint-Michel-sur-Orge, 16 septembre 2023, Saint-Michel-sur-Orge.

Structures Sonores Baschet, Venez jouer ! Samedi 16 septembre, 10h00 Hôtel de ville de Saint-Michel-sur-Orge Participation libre et curieuse

Oeuvre majeure de la deuxième partie du XX° siècle, on trouve des structures sonores Baschet sur tous les continents. Là, le rendez-vous est pris en banlieue parisienne…

L’atelier d’artiste Baschet fait désormais partie du patrimoine de la ville de Saint Michel sur Orge.

En attendant que des travaux puissent permettre l’accueil du public dans les locaux historiques, seront exposées « Salle des mariages » en mairie, les affiches des expositions internationales ayant jalonné la carrière des 2 artistes, et bien sur les membres de l’association des Structures Sonores Baschet seront heureux de vous prêter leurs jouets sonores préférés !

Dans le parc de l’hôtel de ville, toutes les structures sonores seront à explorer. Que ce soient des percussions datant de 1968, le Cristal Barbican exposé à Londre en 1985 ou le dernier Cristal Basse (DO 0, 30 htz) prouesse acoustique de 2022, que ce soient les fameuses 14 structures de l’instrumentarium pédagogique, l’original avec la démarche artistique des Frères Baschet, c’est que le public doit faire par lui même l’expérience du son !

Une performance d’artistes clôturera la journée de 16 à 17h .

Hôtel de ville de Saint-Michel-sur-Orge 16 rue de l’église 91240 Saint-Michel-sur-Orge Saint-Michel-sur-Orge 91240 Essonne Île-de-France 09 50 25 23 91 http://www.baschet.org https://www.facebook.com/structuressonoresbaschet/ Un des caractères spécifique et original de l’oeuvre des Frères Baschet est que ces structures sonores vous invitent à faire par vous même l’expérience de la découverte du son.

Saint Michel sur Orge, lieu de l’atelier de Bernard Baschet, pionnier avec son frère François de la sculpture sonore, est l’endroit privilégié pour vivre cette expérience. RER C, arrêt saint Michel sur Orge

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

ass. SSB