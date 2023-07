Visite guidée de l’Hôtel de Ville Hôtel de ville de Saint-Maur-des-Fossés Saint-Maur-des-Fossés, 16 septembre 2023, Saint-Maur-des-Fossés.

Visite guidée de l’Hôtel de Ville Samedi 16 septembre, 09h30, 11h00 Hôtel de ville de Saint-Maur-des-Fossés Gratuit, sur réservation

Jusqu’en 1876, la mairie de Saint-Maur était installée dans diverses maisons proches de l’église Saint-Nicolas dans le quartier du Vieux-Saint-Maur. Une position peu centrale qui nourrit les volontés d’indépendance de La Varenne. Le développement de l’urbanisation de la boucle de la Marne rend indispensable le déplacement de la mairie en un lieu plus central. Les débats sont acharnés.

La construction de l’Hôtel de Ville de Saint-Maur débute le 18 août 1876 sur un terrain donné par Louis-Désiré Mahieu, ancien maire de la commune. Trop petit du fait de l’augmentation de la population, le bâtiment est agrandi entre 1937 et 1941 sous la direction de Lucien Graf, architecte de la Ville. De la mairie originelle, il reste la partie centrale de la façade et la salle des mariages, décorée par Paul-Albert Beaudoin, que vous découvrirez au cours de la visite qui se terminera au dernier étage pour profiter de la belle vue offerte depuis les toits et la nouvelle verrière car l’Hôtel-de-Ville est un bâtiment bien vivant, en constantes évolutions et transformations

Hôtel de ville de Saint-Maur-des-Fossés Avenue Charles-de-Gaulle, 94100 Saint-Maur-des-Fossés Saint-Maur-des-Fossés 94100 Val-de-Marne Île-de-France 01 48 86 33 28 [{« type »: « phone », « value »: « 01 45 11 43 31 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T10:30:00+02:00

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

