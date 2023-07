Visite guidée en musique de l’hôtel de ville Hôtel de Ville de Rouen Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Visite guidée en musique de l'hôtel de ville Hôtel de Ville de Rouen Rouen, 17 septembre 2023

Hall de l’Hôtel de ville, au pied du grand escalier

Visites commentées et musicales de l’Hôtel de Ville (salle du Conseil municipal, bureau du maire, salle des mariages, salon République) par la Ville de Rouen. Intermède musical avec les élèves du conservatoire. Présentation d’archives sur le thème du sport avec la cheffe du service archives. Visite optionnelle de la salle de lecture des archives à l’issue de ce parcours.

Dim 17 : 14h, 15h15, 16h30

Hôtel de Ville de Rouen Place du Général-de-Gaulle, 76000 Rouen

