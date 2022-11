Vélo-parade de Rouen givrée Hôtel de ville de Rouen Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Vélo-parade de Rouen givrée Samedi 26 novembre, 17h00 Hôtel de ville de Rouen

Grande Vélo-parade pour inaugurer Rouen givrée 2022. Hôtel de ville de Rouen Place du Géneral de Gaulle, Rouen

Rendez-vous pour un départ à 17h, Place du Général de Gaulle.

Participez à l’inauguration de Rouen Givrée 2002 lors de la vélo parade. Venez avec votre vélo décoré pour l’occasion pour un moment festif et convivial lors de cette balade à vélo lumineuse dans la ville. Des décorations pourront être prêtées pour compléter la décoration de vos vélos avant le départ. Parcours : Place du Général de Gaulle > Rue Jean Lecanuet > Place Cauchoise > Rue Cauchoise > Place du Vieux Marché > Rue Guillaume le Conquérant > Rue Jeanne d’Arc > Rue aux Juifs > Rue des Carmes > Rue Saint-Nicolas > Rue de la République > Place Barthélémy > Rue Damiette > Rue d’Amiens > Rue Armand Carrel > Place Saint-Marc > Rue Alsace-Lorraine > Rue de la République > Pont Corneille > Avenue Champlain > Place Carnot > Rue Lafayette > Place Saint-Sever > Rue Saint-Sever > Place des Emmurées > Rue Saint-Sever > Cours Clémenceau > Place Joffre > Boulevard d’Orléans > Avenue Jean Rondeaux > Quai Cavelier de la Salle > Quai Jean Moulin > Pont Boieldieu > Rue Grand-Pont > Rue de la Savonnerie > Place Gaillardbois > Rue du Bac > Rue du Général Leclerc > Place de la Calende

