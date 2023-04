RENNES Ciné-débat : Commerce équitable et alimentation durable : et si cela commençait dans l’assiette ? « Recettes pour un monde meilleur » Hôtel de Ville de Rennes Métropole Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

RENNES Ciné-débat : Commerce équitable et alimentation durable : et si cela commençait dans l'assiette ? « Recettes pour un monde meilleur » Mercredi 10 mai, 19h00 Hôtel de Ville de Rennes Métropole entrée libre, inscription recommandée Alors que les échéances climatiques se rapprochent et les défis globaux s'accentuent, le moment semble venu de se remonter une bonne fois pour toutes les manches pour accélérer la transition vers un monde où les hommes, les femmes, les générations futures et la nature vivent en harmonie !

Parce que nous croyons au pouvoir du collectif, parce qu’ensemble, on va plus loin et que c’est plus joyeux, venez échanger autour de l’alimentation durable et de ses liens avec le commerce équitable, vecteurs de changements clés à valoriser au quotidien !

A chaque séance la projection du documentaire « Recettes pour un monde meilleur », de Benoit Bringer, sera suivie d’un temps d’échanges avec des producteurs, associations et élus, engagés sur le sujet.

Vous êtes curieux-se, inquiet-e, sceptique ou carrément expert-e en la matière ? On compte sur votre présence !

2023-05-10T19:00:00+02:00 – 2023-05-10T21:30:00+02:00

