Exposition : « André Ursault au service de la famille Gilbert à l’hôtel de ville » Hôtel de ville de Poitiers Poitiers Catégories d’Évènement: Poitiers

Vienne Exposition : « André Ursault au service de la famille Gilbert à l’hôtel de ville » Hôtel de ville de Poitiers Poitiers, 16 septembre 2023, Poitiers. Exposition : « André Ursault au service de la famille Gilbert à l’hôtel de ville » 16 et 17 septembre Hôtel de ville de Poitiers Gratuit. Entrée libre. Renseignements à l’accueil de l’hôtel de ville. De son usine, boulevard du Pont Achard à son château à Mignaloux-Beauvoir, la famille Gilbert a toujours confié la conception de ses édifices à l’architecte André Ursault. Mais quelles en sont les raisons et comment se caractérisent ces réalisations ?

L’exposition de dessins d’architecture réalisés par Rémi Cochin, sera visible du 11 au 22 septembre 2023. Hôtel de ville de Poitiers Place du Maréchal-Leclerc, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Les Côteaux de Saint-Saturnin Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 52 35 35 https://www.poitiers.fr/ Edifié entre 1869 et 1875, l’hôtel de ville de Poitiers est le point final d’un vaste projet d’urbanisation du centre-ville. Avec sa majestueuse façade de style néo-renaissance, l’édifice est un monument majeur représentatif des goûts du second Empire. À l’intérieur, l’escalier d’honneur met en scène l’ascension du visiteur vers la loggia. Les deux compositions qui l’ornent sont l’œuvre du peintre officiel de la troisième République, Pierre Puvis de Chavannes. Accessibilité aux personnes en situation de handicap. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00 ©Radio France – Patrick Sitaud Détails Catégories d’Évènement: Poitiers, Vienne Autres Lieu Hôtel de ville de Poitiers Adresse Place du Maréchal-Leclerc, 86000 Poitiers Ville Poitiers Departement Vienne Lieu Ville Hôtel de ville de Poitiers Poitiers

Hôtel de ville de Poitiers Poitiers Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/poitiers/