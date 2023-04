Forum jobs d’été Hôtel de ville de Pessac Pessac Catégories d’Évènement: Gironde

Forum jobs d’été Hôtel de ville de Pessac, 26 avril 2023, Pessac. Forum jobs d’été Mercredi 26 avril, 14h00 Hôtel de ville de Pessac Entrée libre et gratuite Plusieurs postes sont à pourvoir dans différents secteurs d’activité ! Viens avec plusieurs CV le mercredi 26 avril de 14h à 18h. Au programme : – stands de recrutements pour des jobs d’été et des jobs étudiants

– jobs à l’international

– ateliers pour réaliser son CV

– ateliers pitch pour se former à la prise de parole

– ateliers simulations d’entretiens… Tu as la possibilité de participer à des ateliers CV la semaine du 18 au 21 avril sur inscription. Infos au 05 57 93 67 80 ou 12.25@mairie-pessac.fr Hôtel de ville de Pessac esplanade Charles de Gaulle 33600 Pessac Pessac 33600 Le Bourg Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:12.25@mairie-pessac.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

